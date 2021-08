Gossip: le notizie del 24 agosto 2021

Il gossip di fine estate entra nel vivo oggi martedì 24 agosto 2021

Federico Rossi, tra i protagonisti di questa estate musicale con tre singoli ‘Pesche’, ‘Movimento lento’ (in duetto con Annalisa) e ‘Non è mai troppo tardi’, intervistato dal ‘Corriere della sera’ è tornato a parlare della fine della storia d’amore con Paola Di Benedetto:

Ci siamo lasciati da un paio di mesi. Siamo sempre stati complici a prescindere dall’essere fidanzati. Siamo in ottimi rapporti.

Ornella Boccafoschi e Veera Kinnunen incinte: il gossip

Ornella Boccafoschi e Veera Kinnunen, quest’anno, non prenderà parte, in qualità di maestre, alla nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’ in partenza ad ottobre 2021. Il motivo? Le due insegnanti, infatti, aspettano un bambino.

Aspettandoti! È stato difficile tenere il segreto. Specialmente per la nonna e la zia. Questo foto sono state fatte settimane fa, quindi sei cresciuto già tanto. Finalmente possiamo condividere con voi questa nostra gioia.

Proprio così… Fagottino in arrivo.

Rosa Di Grazia e Deddy sono tornati assieme? La smentita

Rosa Di Grazia, ballerina dell’ultima edizione di ‘Amici‘, ha smentito categoricamente di essere innamorata. Nelle scorse ore, si erano diffuse, sul web, le voci di un presunto ritorno di fiamma con il cantante Deddy: