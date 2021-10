Gossip: le notizie del 22 ottobre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi venerdì 22 ottobre 2021

Patrizia Mirigliani, mamma di Nicola Pisu del ‘Grande Fratello Vip 6’, nelle scorse ore, ha pubblicato, sul proprio account Instagram, un enigmatico messaggio rivolto al figlio:

Il popolo del web ha cercato di decifrare il post: ‘Non farti prendere in giro’ è la soluzione più accreditata dagli internauti. Che la patron di Miss Italia faccia riferimento alla nascente storia con Miriana Trevisan?

Andrea Iannone, concorrente di ‘Ballando con le stelle 16‘, ha ricevuto un bigliettino da un/a misterioso/a mittente. Alvise Rigo ha immortalato le parole in una Instagram Stories che ha fatto il giro della rete:

Se tr***i come parcheggi ora si capisce tutto. Torna in Svizzera!.

L’ex rugbista ha commentato subito la vicenda: ‘Andre, a qualcuno non è piaciuto tanto il tuo parcheggio. Giuro che c’era già quando sono arrivato. Sarà vero? Ahi, ahi, ahi….

Il motociclista ha replicato divertito: ‘Chissà a chi non è piaciuto’.

Ivana Mrazova, attraverso una serie di Instagram, Stories, ha commentato, in maniera lapidaria, i baci tra l’ex fidanzato Luca Onestini e Cristina Porta, incontrata durante l’avventura spagnola di ‘Secret Story’:

Ragazzi, visto che siete abbastanza in tanti che mi state mandando delle cose imbarazzanti che non mi riguardano più, vi volevo chiedere se potete, di smettere, perché proprio non mi interessano! Grazie!