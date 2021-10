Gossip: le notizie del 23 ottobre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di sabato 23 ottobre 2021

Romina Power: nessun nuovo amore dopo Al Bano

Romina Power, ospite domenica 24 ottobre 2021, a ‘Verissimo’, in occasione del suo settantesimo compleanno, ha rivelato, per la prima volta, di non aver avuto nuovi amori dopo il divorzio da Al Bano:

Quando mi sono separata da lui avevo 50 anni. Ci sono stati tanti corteggiatori ma la libertà non ha prezzo e una volta che la si assapora è difficile farsi condizionare di nuovo. E poi quando si hanno tanti amici, figli e nipoti la vita è già piena e ricca.

Il dramma di Bianca Atzei

Bianca Atzei, ospite sabato 23 ottobre del talk show di Silvia Toffanin, ha raccontato, in maniera assai intimista, il dramma dell’aborto spontaneo vissuto accanto al compagno Stefano Corti, inviato de ‘Le Iene’:

Mi ha dato tanta forza e coraggio. Lui si tiene tutto dentro e fa fatica a esternare i suoi sentimenti, ma ora che sono lucida, lo stimo tantissimo e sono felice di come mi abbia fatto sentire: amata e protetta. Questa cosa ci ha unito di più, abbiamo voglia di riprovarci e diventare genitori.

Marcello Messina volta pagina dopo Ida Platano? Il gossip

Marcello Messina, ex corteggiatore di Ida Platano di ‘Uomini e Donne‘, ha rivelato al magazine ufficiale della trasmissione di Canale 5, di essere pronto a rimettersi in gioco, in trasmissione, per incontrare la donna della sua vita: