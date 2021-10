Gossip: le notizie del 24 ottobre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 24 ottobre 2021

Ida Platano, intervistata da ‘Uomini e Donne Magazine’, sembra aver chiuso definitivamente le porte a Marcello Messina dopo una conoscenza iniziale finita in malo modo:

Mi faceva ridere tanto e mi coinvolgeva. Mi ha fatto provare emozioni forti, ha fatto rinascere in me sensazioni che da diverso tempo si erano sopite. Se tornerei indietro qualora dovesse tornare sui suoi passi? Con il senno di poi, no. Mi ha deluso la poca trasparenza che ha avuto nei miei confronti. Ho sempre pensato e sempre penserò che se una persona non ti piace bisogna dirlo il prima possibile.