Gossip: le notizie del 21 ottobre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 21 ottobre 2021

Lorella Boccia ed il marito Niccolò Presta sono diventati genitori, per la prima volta, di una femminuccia. Marito e moglie hanno condiviso, con i propri followers, su Instagram, la notizia dell’arrivo della cicogna. La bambina si chiama Luce Althea.

Amedeo Goria, ultimo eliminato dal ‘Grande Fratello Vip 6‘, protagonista dell’ultima puntata di ‘Casa Chi’, sui social del magazine diretto da Alfonso Signorini, ha rivelato di essere rimasto deluso dal comportamento di Gianmaria Antinolfi:

Elena Santarelli, nelle scorse ore, ha replicato ad una hater che, in più occasioni, ha augurato al figlio Giacomo che gli ritorni il tumore con cui ha lottato per quasi due anni:

Segnalatela in massa, cambia profilo ogni due settimane e ogni 2 settimane augura a mio figlio che torni il cancro nel linguaggio che lei preferisce, lo fa così o in un altro modo. Instagram dovrebbe impedire a certe persone di stare sui social. Ho fatto di tutto per segnalarti, di tutto e non aggiungo altro. Quanto ti vorrei vedere in faccia per capire che schifo di essere umano sei. Ti vorrei portare nei reparti di oncologia a farti vedere che vita fanno i bambini! Mi tormenti da due anni, lasciaci in pace!