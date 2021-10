Gossip: le notizie del 20 ottobre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 20 ottobre 2021

Pierpaolo Pretelli, protagonista dell’ultima fortunata stagione di ‘Tale e quale show’, intervistato dal magazine ‘Di Più’, è felice della svolta della sua carriera dopo la partecipazione al ‘Grande Fratello Vip‘. Tra i prossimi progetti anche un disco:

Non avrei mai immaginato che un giorno sarei arrivato a farle le imitazioni in tv, in un programma prestigioso come Tale e Quale Show. E, a dire il vero, non lo avrei mai immaginato neanche quando, poco più di un anno fa, lavoravo come commesso in un negozio e la mia carriera nello spettacolo sembrava finita per sempre.

Lapo Elkann: il gossip sul matrimonio con Joana Lemos

Lapo Elkann, al settimaanle ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha rivelato, le proprie emozioni, per il matrimonio con Joana Lemos, celebrato lo scorso 7 ottobre 2021, in Portogallo:

Un matrimonio molto discreto. Volevamo condividere questo giorno speciale solo con le nostre famiglie e gli amici più cari, in linea con la discrezione che abbiamo avuto da quando siamo stati insieme: il vero amore è riservato, privato e intimo.

Alessandro Graziani e Letizia Paternoster a Temptation Island? La smentita

Alessandro Graziani, ex tentatore di ‘Temptation Island’, ha rivelato, a Trends & Celebrities su RTL102.5 News, che non parteciperebbe al viaggio nei sentimenti con la fidanzata Letizia Paternoster: