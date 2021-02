Gossip: tutte le notizie del 19 febbraio 2021  

Le principali notizie di gossip di oggi venerdì 19 febbraio 2021

Giulia D’Urso, scelta di Giulio Raselli ad ‘Uomini e Donne’, ha spiegato per la prima volta, i motivi della rottura con il fidanzato alla rivista ufficiale del programma condotto da Maria De Filippi:

“Litigavamo tanto, e spesso. Si era creata una dinamica di discussione continua. Il fatto di esserci ritrovati a stare dentro casa, senza valvole di sfogo, durante il lockdown, ha generato una frustrazione generale che entrambi abbiamo iniziato a riversare l’uno sull’altra. Non ci siamo più liberati da questi meccanismi. All’inizio credi che le discussioni siano normali, finché non arrivi a litigare per qualunque sciocchezza, a non comprenderti e a non trovare una soluzione. Battibeccavamo per qualunque cosa, dalle faccende di casa a inutili gelosie. Non mi sentivo compresa e non sentivo capite le mie difficolta, né apprezzati gli sforzi che stavo facendo. Ho lasciato tutto per quella storia, dalla mia città alle mie amiche. A Valenza ho provato a crearmi una mia dimensione, ma era inevitabile soffrissi anche per quello che avevo lasciato. Lui, dall’altra parte, non ha mai dimostrato di essere molto socievole nei confronti del mio giro d’amicizie. Insomma, eravamo arrivati entrambi a un punto di saturazione, ma in quel momento non mi aspettavo che sarebbe stata la fine di tutto”.

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri: è finita per sempre?

Roberta Di Padua, in un’intervista ad ‘Uomini e Donne Magazine’, in edicola questa settimana, ha deciso di rompere, al momento, qualsiasi tipo di rapporto con Riccardo Guarnieri dopo averci riprovato per una seconda volta:

“Credo che, al momento, la scelta migliore per entrambi sia quella di separarci. Forse la distanza ci potrà aiutare a capire se abbiamo davvero voglia di stare insieme e superare le difficoltà. Al momento mi trovo davanti un uomo che dice di non provare nessun sentimento per me e, quando si tratta delle emozioni di un’altra persona, non c’è nulla che si possa fare. A tutto questo si è aggiunto anche il problema dell’attrazione fisica, e sono arrivata a mettermi in discussione e a domandarmi se non gli piacessi più. Questa situazione mi ha creato insicurezza. Il mio ricordo di Riccardo era molto diverso, ed è stato proprio quello che abbiamo vissuto due anni fa a farmi ritornare tra le sue braccia. C’erano un’attrazione, una chimica e una complicità pazzesche, che in questo momento abbiamo perso. Quando è venuto a Cassino, nei giorni scorsi, è stato ancora più chiaro”.

Corinne Clery tronista di Uomini e Donne? Il gossip

L’attrice francese, al settimanale ‘Nuovo’, ha confessato che, dopo l’addio da Angelo Costabile, potrebbe mettersi alla prova, dal punto di vista sentimentale, all’interno del dating show di Canale 5:

“Fare la tronista potrebbe essere divertente. Non sarei facile nel programma. Dovrebbero fare quello che voglio io, perché sono una donna che dà molto, ma che pretende ancora di più”