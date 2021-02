Gossip: tutte le notizie del 18 febbraio 2021  

Le principali notizie di gossip di giovedì 18 febbraio 2021

Nicolò Zenga, fratello di Andrea del ‘Grande Fratello Vip 5’, ospite del GF Vip Party, ha commentato, per la prima volta, la storia d’amore tra l’ex protagonista di ‘Temptation Island Vip’ e Rosalinda Cannavò. I due concorrenti, nelle ultime ore, sono inseparabili tra baci, abbracci, coccole a favore di telecamere:

“Non me l’aspettavo. Sono partiti tutti e due molto riservati, molto così. Poi ci deve essere stato qualcosa che ha dato un po’ un’accelerata, uno shake a questa cosa. Però conoscendo Andrea sapevo che comunque lei poteva essere il suo prototipo, lo vogliamo chiamare così? O lui, magari, con il rischio di uscire a breve si è detto ‘Spingo sull’acceleratore e vediamo come va’. Però no, non me l’aspettavo”.

Il fratello di Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò: il gossip

Juliano Mello, fratello di Dayane del GF Vip, nelle scorse ore, su Instagram, ha manifestato il proprio dissenso nei confronti di Rosalinda Cannavò, rea, a suo dire, di aver messo da parte l’amicizia con la sorella per tuffarsi a capofitto nella conoscenza con Andrea Zenga:

“Con tutto il rispetto, ma Rosalinda si sta approfittando di mia sorella, lei non merita questo ha un cuore puro”.

La strategia di Tommaso Zorzi

A poche ore dalla diretta della nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, Tommaso Zorzi ha spiegato la propria strategia utilizzata nell’ultima nomination, di fatto, salvando Andrea Zenga, dal giudizio del pubblico:

“Se avessi nominato Zenga sarebbe andato al televoto anche lui. Però ho voluto tutelare gli ultimi, l’avrei mandato al macello. Se voglio fare lo stratega, a mio avviso uno che è meno forte me lo porto fino alla fine, mica me lo gioco adesso. Faccio uscire adesso Zenga e poi io me la devo giocare con quelli forti forti in finale? Eh no. Ho lasciato che andassero quelli forti al televoto. Se anche Alfonso ci sprona a fare queste cose, le ho fatte. Sarei stato un pazzo a mandare Zenga, usciva quasi sicuramente e io mi sarei portato avanti due forti”.