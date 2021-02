Gossip: tutte le notizie del 17 febbraio 2021  

Le principali notizie di gossip di mercoledì 17 febbraio 2021

Roberto Zappulla, marito di Maria Teresa Ruta, nelle scorse ore, ha pubblicato, sui propri social, un video che racchiude i momenti cult dell’ultima settimana di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando che, lo scorso lunedì, si sono confrontati lungamente con l’ex compagna della stanza blu.

La clip ha mandato su tutte le furie i fan dei Zorzando. Il produttore musicale, qualche ora dopo, nelle proprie Instagram Stories, ha chiarito la scelta di pubblicare quel filmato:

La differenza tra Roberto Zappulla e tutti gli altri è impressionante. Grazie mille ❤️ Prenda da esempio anche @SimoGianlorenzi pic.twitter.com/1zV01NZtaq — Gieffepparo (paccottiglia subculturale) (@gieffepparo) February 16, 2021

“La clip non vuole attaccare nessuno, ma solo dimostrare la sincerità di Maria Teresa. Io sostengo Stefania e ho sempre visto in Tommaso un possibile vincitore. Queste sono immagini andate in onda, nulla di nuovo da ciò che il pubblico ha visto. Sono certo che fuori dalla casa vivremo dei bei momenti tutti insieme, senza strategie e dinamiche di gioco”.

I probabili vincitori del Grande Fratello Vip 5 per Maria Teresa Ruta

La conduttrice, intervistata, questa settimana, da ‘Chi’, ha sfilato l’amica Stefania Orlando, dalla rosa dei papabili vincitori della quinta edizione del reality di Canale 5:

“Oltre ad avere dei grandi talenti, Tommaso è generoso e Dayane perché la prima settimana, mentre chiacchieravamo mi ha detto: “Sono qui per fare quello che devo fare, domandati perché arrivo in finale nei reality”. Sono stata felice che ci fosse una concorrente che dice: ‘Sono una concorrente!'”

Amedeo Goria all’Isola dei Famosi? Il gossip

Sono sempre più insistenti le voci di un coinvolgimento di Amedeo Goria come naufrago della prossima stagione dell‘Isola dei Famosi. Intervistato da ‘Novella 2000’, in edicola questa settimana, il giornalista sportivo non ha escluso la possibilità di poter prendere parte al programma anche se, ad oggi, ci sono ancora dei punti in sospeso da mettere a posto:

“Le indiscrezioni sono innumerevoli. Ho letto un po’ di tutto, anche che non mi sarei messo d’accordo con la produzione sul contratto, ma non è assolutamente vero.

Io non ho mai avuto nessun contatto con la produzione. Conoscevo un autore, però non ho ancora avuto nessun approccio più deciso, più serio. È ancora tutto un punto interrogativo…

Mi hanno chiesto se mi sarebbe piaciuto partecipare, ma dopo quella chiamata non ho avuto più notizie.

Non so ancora niente e, poi, se eventualmente dovessero dirmi che interesso, dovrei comunque sostenere prima tutte le visite mediche, in quanto la vita sull’Isola non è certamente semplice. Ci sarebbero prove abbastanza impegnative e io non sono più un ragazzino”