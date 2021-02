Gossip: tutte le notizie del 16 febbraio 2021  

Le principali notizie di gossip di oggi martedì 16 febbraio 2021 che riguardano i protagonisti del ‘Grande Fratello Vip 5’.

Il bacio tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: il gossip impazza

Dopo la lettera di diffida inviata dall’ormai ex fidanzato Giuliano Condorelli alla produzione del ‘Grande Fratello Vip 5’, nella notte, è scattato il bacio tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. E’ nata una nuova coppia all’interno della casa di Cinecittà?

zenga in 72h ha distrutto le rosmello ossessionate pazze, preso una diffida da giuliano e si è limonato rosalinda io sto adorando #tzvip pic.twitter.com/Qe6UN2e9ld — ❄️ (@unabellezza) February 16, 2021

La pace tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi

Dopo la diretta dell’ultima puntata, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi si sono ritrovati in stanza blu per un chiarimento. Dopo un pianto liberatorio, l’influencer e il ritrovato amico si sono lasciati andare ad un lungo abbraccio distensivo:

Zorzi: “Mettiamo una pietra sopra, ti voglio bene, ci rimango male a vederti così, ho un cuore”.

La modella italo-persiana è sicura di perdere il televoto settimanale contro Stefania Orlando.

Duro scontro tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Dayane Mello non ha gradito la nomination dell’amica Rosalinda Cannavò ai danni di Samantha De Grenet. La modella brasiliana ha cercato di spiegare la strategia dell’attrice per preservare la nascente relazione con Zenga:

“Non è bello quello che hai fatto. Eri sua amica e l’hai nominata. Da 3 mesi che fai un percorso con lei e poi l’hai nominata. Posso dirti quello che penso? Allora adesso mi aspetto che alla ne se saremo io e Zenga tu sceglierai lui e nominerai me? Non sto litigando, ma sto dicendo quello che penso. Lei era tua amica capito? Questo è quello che ha fatto anche con Sonia. Se non conta nulla arriverà il momento che nominerai me. Se mi troverò in una situazione se scegliere tra te e Samantha allora forse sceglierò Samantha”.