Gossip: tutte le notizie del 15 febbraio 2021  

Le principali notizie di gossip di lunedì 15 febbraio 2021

Stasera, andrà in onda, la trentanovesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’. Cosa è successo nelle ultime 72 ore nella casa di Cinecittà?

C’è stato un forte avvicinamento tra Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga. I due concorrenti non hanno mai nascosto il reciproco interesse. Ieri sera, la coppia si è lasciata andare a coccole molto affettuose che nulla hanno a che fare con l’amicizia. L’attrice, al televoto con Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi per un posto in finale, sembra essersi finalmente lasciata alle spalle i tanti dubbi sulla sua storia con Giuliano Condorelli:

“Ho le idee molto chiare. E’ il modo in cui doverle affrontare, la cosa complessa”.

Dayane Mello apprezza Taylor Mega: il gossip

Dayane Mello, nel giorno di San Valentino, ha tessuto le lodi di Taylor Mega: “È una f**a lei… è stupenda, stupenda. Ma lei è bella, proprio stupenda. Va a dormire a mezzanotte, ha un fisico bello, ma mangia solo insalata”

Taylor Mega va a dormire a mezzanotte/l'una, mangia solo ensalata e tu pensi "WOOWOWOWO" questa e poi.. #GFVIP #DMvip #ROSMELLO #radiopermalosa pic.twitter.com/esqL5iDmeH — SAMBA DO BRASIL 🇧🇷 ◉ (@esteemportugal) February 14, 2021

Poche ore dopo, l’influencer, rispondendo ad una domanda di una followers: “Questa sera Dayane Mello ha detto che vuole tr****re con te” ha detto: “Ehhh… potrei raccontare tante cose…”.

Pierpaolo Pretelli innamorato di Giulia Salemi

Nel giorno dedicato agli innamorati, Pierpaolo Pretelli ha organizzato una bella sorpresa per la fidanzata Giulia Salemi, rivolgendole dolci parole: “Sono due anni che non festeggio San Valentino e entrando qui non mi sarei mai aspettato di innamorarmi in questo modo. Da quando tutto è capitato non ho altri pensieri che te. Ti puoi fidare”.