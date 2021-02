Gossip: tutte le notizie del 14 febbraio 2021  

Le principali notizie di gossip del 14 febbraio 2021

Valeria Graci, ospite, oggi, 14 febbraio 2021 di ‘Domenica Live’, ha raccontato di essere affetta di una malattia rara che l’ha costretta ad utilizzare delle protesi alle orecchie:

“Ho scoperto, per caso, di avere una malattia ereditaria che mi ha lasciato mio nonno, che si chiama Otosclerosi. E’ una malattia di cui poco si parla. Colpisce molto di più le femmine. E salta una generazione. Non senti più. Quando si arriva attorno ai 35 – 40 anni, ti si abbassa l’udito. Si è destinati di fare un intervento o usare delle protesi. Dopo la nascita di mio figlio Pierluigi, ho avuto alcuni problemi di salute e la malattia si è scatenata. Sono stata operata d’urgenza a tutte e due le orecchie. Quando ne ho parlato, ho aiutato molte donne. Ho fatto capire che io non sono diversa da un’altra né dal punto di vista della salute, né nella vita privata. Molte donne mi hanno scritto raccontandomi di soffrire dello stesso problema”.

La ripartenza di Matilde Brandi dopo la rottura con Marco Costantini

Protagonista di una lunga intervista nel salotto domenicale di Barbara d’Urso, Matilde Brandi ha deciso di ripartire da se stessa dopo la rottura con il marito Marco Costantini:

“”Sarà un amore che resterà per sempre. Adesso sono un po’ serena. Sto metabolizzando questo piccolo lutto. Lui è un bravissimo papà. Ci sono rimasta male per il gesto. Lui non voleva che facessi il Grande Fratello. Io rispetto Marco, non vuole apparire. Vuole avere la sua privacy. Quando sono uscita dalla casa, era molto freddo. E’ stata di una freddezza che noi donne percepiamo. Gli ho detto: ‘C’è qualcosa che non va?! Sono stata male, sono dimagrita. Adesso voglio ricominciare da me”.

Il gossip sul misterioso fidanzato di Vittoria Schisano

Vittoria Schisano, reduce dal successo di ‘Ballando con le stelle’, è innamorata di un misterioso uomo, di cui si conosce solo il nome, ovvero Donato:. Ha 50 anni, un figlio, stanno insieme da 4 anni, e convivono da inizio relazione. E’ generoso. E’ alto 1.85 cm.

“Matrimonio? Ci sta pensando. Sa che, per me, importante”.