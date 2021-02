Gossip: tutte le notizie del 13 febbraio 2021  

by @sebastianocascone

Le principali notizie di gossip di sabato 13 febbraio 2021

Elisabetta Canalis, con una serie di Stories sul proprio account Instagram, ha rivelato di aver concluso il ciclo di vaccinazione per sconfiggere il Covid-19. La gioia della showgirl sarda è incontenibile:

“Sono grata a questo Paese per avermi dato la possibilità di vaccinarmi, la prossima settimana finalmente potrò riabbracciare mia madre che preferirei potesse essere qui al posto mio in questo momento”.

La teoria di Alessandro Meluzzi sulla squalifica di Alda D’Eusanio

Il professore Alessandro Meluzzi, intervistato dal magazine ‘Nuovo’, in edicola questa settimana, ha cercato di spiegare i disturbi transitori di cui soffrirebbe Alda D’Eusanio (squalificata dal ‘Grande Fratello Vip 5’) dopo l’incidente del 2012:

“Con l’incidente e il coma la D’Eusanio ha perso il concetto del limite e il buon senso. Nel suo caso le inibizioni sono deboli e questo facilita il passaggio all’atto agito o a quello verbale. Perciò va capita, protetta, curata. Alda potrebbe soffrire di disturbi transitori della coscienza, legati a una sofferenza circolatoria pregressa. Questo può essere un fatto che fa diminuire le capacità di autocontrollo e soprattutto le inibizioni delle condotte e dei comportamenti, anche verbali. L’ipotesi è che in quella determinata circostanza può avere avuto un’attenuazione della sua vigilanza critica e autocritica, dicendo cose di cui non è in alcun modo responsabile”.

I primi gossip sulla coppia Davide Donadei – Chiara Rabbi

Davide Donadei, tronista dell’ultima edizione di ‘Uomini e Donne’, ha scelto il volto della neo fidanzata Chiara Rabbi come screensaver del proprio cellulare. E’ nato un vero amore? Il gossip in rete già impazza…