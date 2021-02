Gossip: tutte le notizie del 12 febbraio 2021  

Le principali notizie di gossip del 12 febbraio 2021

Francesco Sarcina, ospite, domani 13 febbraio 2021, di ‘Verissimo’, per presentare in anteprima la sua autobiografia Nel mezzo, dove ripercorre episodi molto forti che hanno caratterizzato la sua vita, è tornato a parlare dell’ex moglie Clizia Incorvaia, madre di sua figlia Nina:

“Le persone hanno parlato tanto a differenza mia. In questo libro ho voluto colpevolizzare solo me stesso, mi sono messo a nudo e mi sono autodenunciato. Mi sono reso conto che è facile giudicare gli altri, ma chi lo fa in continuazione è perché ha dei problemi con sé stesso. Penso che dopo un grande amore ci possa essere una grande rabbia, con la speranza però che poi possa arrivare una grande pace, perché bisogna pensare ai figli. I gossip mi hanno fatto sorridere, ho vissuto cose ben peggiori, ma vanno tutelati i figli: ho sofferto molto per loro”.

Raimondo Todaro è single

Raimondo Todaro, maestro di ‘Ballando con le stelle’ e coreografo de ‘Il cantante mascherato’, non è impegnato sentimentalmente. Dopo le foto in compagnia della professoressa de ‘L’Eredità’, Sara Arfaoui, il ballerino, intervistato dal settimanale ‘Nuovo’, in edicola questa settimana, ha smentito ogni tipo di rapporto con un’altra donna dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca:

“Non ho alcuna storia, né con Sara né con altre ragazze. Se vado a prendere un caffè con un’amica mi affibbiano immediatamente una relazione. L’unica donna della mia vita è mia figlia Jasmine”.

Gerry Scotti nonno ‘ingombrante’

Gerry Scotti, protagonista di una lunga intervista al ‘Corriere della Sera’, sta vivendo un periodo di grande gioia dal punto di vista affettivo. Il figlio Edoardo e la moglie, infatti, l’hanno reso nonno per la prima volta di una bella bimba che porta il suo stesso nome, Virginia:

“Sono consapevole del mio carattere apprensivo e invadente, diciamo pure ingombrante. Nei primi giorni sono stato molto discreto. Il via vai di amici e parenti era pressante, mi sono dovuto sforzare per stare al mio posto, ma so che Ginevra e Edoardo hanno gradito. Mi rendo disponibile se serve qualcosa, a chiamata. Insomma sanno che il nonno c’è”.