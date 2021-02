Gossip: tutte le notizie dell’11 febbraio 2021  

Le principali notizie di gossip dell’11 febbraio 2021

Ignazio Moser, con una Instagram Stories, ha rivelato di aver ricevuto la visita a sorpresa dei ladri in casa. Al momento del furto, l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ e la fidanzata Cecilia Rodriguez erano fuori dall’abitazione. Il ciclista, nelle scorse ore, ha sfogato la propria rabbia sui social:

“Purtroppo sabato scorso siamo stati derubati. Degli scarti della società sono entrati in casa nostra ribaltando casa e rubando di tutto e di più. Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari. Sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere, per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga”.

La famiglia di Pierpaolo Pretelli, oggi, tifa per Giulia Salemi

Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo del GF Vip, ha confermato, a ‘Casa Chi’, di aver cambiato idea sulla neo cognata Giulia Salemi:

All’inizio siamo andati contro Giulia Salemi, è vero. Dopo il confronto co Pier ho cambiato idea perché lui difendeva la sua donna andando contro il fratello. Da quel momento ho capito che sono innamorati e sono davvero contento e fiero per loro. Cosa non mi convinceva di Giulia all’inizio? Io penso che noi della famiglia siamo stati un po’ influenzati da parte dei fan. Nel senso che… parlo dei fan dei Gregorelli. Abbiamo ricevuto tantissimi attacchi sui social, una cosa assurda. Per un gioco tutto questo accanimento non è normale”.

La malattia di Agata Reale

Agata Reale, ex ballerina di ‘Amici’ (spesso in lite con la maestra Alessandra Celentano per l’assenza del collo del piede) combatte, da qualche tempo, contro una brutta forma di leucemia come confessato a ‘Diva e Donna’, in edicola questa settimana:

“Ho scoperto la malattia dopo il matrimonio con Carmelo, celebrato ad agosto 2019. A novembre di quell’anno svengo a casa. Avevo una perdita di sangue eccessivo dalle gengive e quando lo dico al dentista mi dice di fare l’emocromo, ma non faccio neanche in tempo perché mi portano all’ospedale dove arrivo con pochissime piastrine. La diagnosi parla di leucemia promielocitica acuta, nel giro di 15 giorni c’è il rischio di emorragia cerebrale”.

La conduttrice siciliana è sposata dal 2019 con Carmelo ed è mamma di una bambina di 4 anni, di nome Cloe.