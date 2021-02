Gossip, tutte le notizie del 10 febbraio 2021  

Le principali notizie di gossip del 10 febbraio 2021

Juliano Mello, fratello di Dayane del ‘Grande Fratello Vip 5’, intervistato dal settimanale ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha motivato, per la prima volta, la scelta della sorella di restare nella casa di Cinecittà dopo aver appreso la notizia della morte del giovane Lucas:

“Le ho detto che doveva continuare a rimanere in gioco e vincere per nostro fratello! Lucas era il primo tifoso di sosta sorella… Non è tattica, è il volere di Lucas che ci guarda dall’alto. Chi pensa che mia sorella sua leggere o che magari in questo momento stia bene, non sa nulla. Noi siamo cresciuti tra mille difficoltà, ma ci siamo nutriti di amore e complicità. E l’amore ti fa superare qualsiasi cosa. Senza calcoli e stratagemmi”.

Nicolò Zenga: pace vicina con papà Walter?

Protagonista di una lunga intervista sul magazine Mondadori diretto da Alfonso Signorini (assieme alla fidanzata Marina Crialesi, attrice di ‘Un posto al sole’), Nicolò Zenga sembra essere ben disposto a riallacciare i rapporti con papà Walter (dopo l’incontro tra l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale italiana di calcio ed il terzogenito Andrea al GF Vip):

“E’ chiaro che ci sono dinamiche non note che tendono a fermarmi. Ma ormai sono un uomo. Nonostante mi porti dentro un bambino ferito, ho la maturità per apprezzare questa occasione e la voglia di trarne ii meglio”.

Le confessioni di Matilde Brandi su Andrea Zelletta e Francesco Oppini

Matilde Brandi, tornata single, dopo la fine dell’unione con Marco Costantini, padre delle sue due gemelline, ospite di ‘Casa Chi’, ha confessato di aver avuto proposte da qualche spasimante. Tornata single dopo 17 anni, la showgirl, per la prima volta, ha rivelato di aver apprezzato alcuni suoi ex compagni d’avventura:

“L’ho detto una volta anche in Casa, sono due: Andrea Zelletta e Francesco Oppini. Francesco è un uomo, c’ha 40 anni; Andrea Zelletta è più giovane. Ma un Andrea Zelletta un po’ più grande non si trova? Chiedo troppo? Una missione, troviamo l’uomo per la Brandi, dai lo facciamo?”