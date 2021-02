In una lunga intervista concessa al settimanale Chi, Belen Rodriguez ha rilasciato le prime dichiarazioni riguardanti la sua storia d’amore con l’hair stylist Antonino Spinalbese che, a breve, le regalerà la gioia di diventare madre per la seconda volta.

La showgirl e conduttrice argentina, infatti, si trova al quinto mese di gravidanza e, al settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha dichiarato di non vedere l’ora di portare a termine la gravidanza e di essere convintissima che si tratti di una femminuccia.

Ovviamente, Belen ha parlato a lungo del suo attuale compagno, definendo un “colpo di fulmine”, il loro incontro:

Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: “Che bel ragazzo”. “Mamma mia, che bel viso che hai!”, gli ho detto. Per me è stato un colpo di fulmine. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli “stron*i” ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo “gentile”.

La loro storia d’amore si è rivelata talmente travolgente che la scelta di avere un figlio così presto è apparsa loro naturale e per nulla precipitosa:

Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice “Aspettiamo”. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità.

Da sempre, al centro di gossip, critiche, insinuazioni e quant’altro, Belen Rodriguez ha rispedito al mittente tutte le dicerie riguardanti il suo fidanzato:

Cercano sempre di sminuire la persona con la quale sto dicendo che guadagna meno di me, la trovo una cosa allucinante. Io direi tanto di cappello, perché ha avuto le palle di conquistare una che viene corteggiata da persone “potenti”, ma anche tanto di cappello per la famosa che non si perde in cazzate. Io l’albergo più bello del mondo me lo posso pagare da sola.

La showgirl argentina, però, ha voluto ricordare di non essere affatto indifferente alle critiche, giustificando così il silenzio di queste ultime settimane: