Ormai la notizia è ufficiale, Belen Rodriguez è incinta. Come sappiamo però, suo padre non sarà Stefano de Martino bensì Antonino Spinalbese, colui che ha fatto breccia nel cuore della bella argentina dalla scorsa estate. La storia va a gonfie vele, anzi, vola talmente alto che la coppia ha già messo in pratica progetti di vita importanti a partire dalla convivenza, sino ad un passo che dire importante è poco: arriva il primo figlio della coppia.

Il settimanale Oggi conferma ufficialmente quanto era trapelato nelle ultime settimane. Si tratta del primo vero scoop ‘bomba’ del 2021 e coinvolge una delle showgirl più acclamate del piccolo schermo. Secondo quanto riporta anche il sito del settimanale, Belen ha espresso tutta la sua felicità ai suoi amici:

Sono felicissima, non desideravo altro. Il lavoro va a gonfie vele, ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto.

Altro dettaglio – non di poco conto – è che la showgirl argentina sarebbe già entrata nel quarto mese di gravidanza, dunque il bambino (o la bambina) che Belen metterà alla luce nascerà in estate.

In tutto ciò come l’avrà presa suo figlio Santiago? Ma ancor più interessante: come avrà reagito Stefano de Martino? Sempre secondo quanto riporta Oggi, il bambino (7 anni) è felice di poter accogliere un fratellino o una sorellina. L’ex marito di Belen, invece, non avrebbe proferito parola, anche se sotto sotto – si dice – potrebbe non aver preso bene la notizia.

Ricordiamo che proprio un anno fa in una diretta instagram realizzata dal settimanale Chi, la Rodriguez dichiarò il desiderio di un secondo figlio, ma allora lei stava ancora con Stefano. Le cose cambiano, eccome se cambiano!