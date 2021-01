Mara Maionchi a quasi 80 anni: “Dopo il Covid? Sto benissimo”  

Ha quasi 80 anni la regina indiscussa della discografia italiana, Mara Maionchi. La produttrice è stata ricoverata lo scorso 13 ottobre per Covid-19, e a diversi mesi di distanza racconta come si senta ora. Sul suo attuale status di salute non ha dubbi: “Sto benissimo” spiega.

Manca ormai poco al suo ottantesimo compleanno, eppure Mara Maionchi racconta di non essersi mai sentita meglio. In una lunga intervista a Repubblica, svela il segreto della sua felicità: la famiglia e l’amore per il marito ma non solo. E soprattutto affronta nel dettaglio l’argomento Covid-19. Come lo ha vissuto davvero?

“Data la giovane età, il Covid per me non è affatto stata stata una passeggiata. Ora però sto benissimo”.

Purtroppo anche Mara ha visto la sua malattia sfociare in una complicanza non da poco:

“Ho avuto la polmonite bilaterale, la cosa tremenda è che sapeva tutto di cartone. Meno male, va’, così ho perso anche qualche chilo”, ironizza ora.

Come se non bastasse, Mara aggiunge anche che molto abbiano fatto per lei medici e infermieri che sapientemente sono riuscita a curarla nei giorni di malattia. Giustamente li ricorda e li ringrazia, avvalorando la loro professione e la loro importanza in questo ultimo anno funesto:

“Con me medici e infermieri sono stati bravissimi. Li ringrazio ancora. Però non lo so, in certi momenti ero anche un po’ strana: mi sa che è stato l’effetto dell’ossigeno”.

Le condizioni della discografica, per fortuna, non sono mai andate a complicarsi finendo in codice rosso. Tuttavia, Mara ci aveva comunque tenuto sin da subito ad informare i fan. Ora che il traguardo delle 80 candeline si sta avvicinando, Mara sta da Dio: