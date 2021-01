Flavia Mistichelli è una professoressa che ha all’attivo alcune partecipazioni nel programma La Pupa e Il Secchione. Il docu-reality ha preso il via la scorsa settimana su Italia Uno e bissa stasera con un nuovo appuntamento in prime time con la conduzione di Pucci e al suo fianco Francesca Cipriani.

La docente ha insegnato per molti anni all’Itis Luigi Trafelli di Nettuno per poi diventare preside dell’istituto, carica che mantiene allo stato attuale. L’anno scorso, quando alla conduzione c’era il comico Paolo Ruffini, ha per esempio interrogato le pupe sulle tabelline. Le ragazze non sempre si sono mostrate preparatissime. Le pupe avevano generato imbarazzo nei bambini presenti in aula, quando ancora la pandemia era qualcosa di solo lontanamente immaginabile.

Sull’insegnante non si hanno a disposizione praticamente informazioni. Occhi azzurri e capelli ricci, di lei non si conosce l’età. La Mistichelli inoltre sembra non possedere alcun canale social. Evidentemente, a differenza degli insegnanti de Il Collegio (anche se molti di questi sono attori) non è interessata alla propria immagine. Tutto questo nonostante Flavia Mistichelli sia diventata un volto televisivo a tutti gli effetti.

Nonostante una chiacchierata severità, molti suoi ex studenti dichiarano che Flavia Mistichelli sia molto amata. I ragazzi che sono passati per i suoi insegnamenti peraltro aggiungono che la preside sia una tifosa della Juventus.

I concorrenti di questa edizione sono per le pupe Jessica Bucci, Laura Antonelli, Linda Taddei, Miryea Stabile, Stephanie Bellarte. I secchioni sono Alberto Bartozzi, Alessio Guidi, Andrea De Santis, Luca Marini, Matteo Pisano. Viceversa, i pupi sono Gianluca Tornese, Matteo Diamante, Mattia Garufi. Le secchione sono Sara Hafdaoui, Silvia Gandini, Giulia Orazi. Il programma va in onda alle 21.15 sulla rete giovane di Mediaset. Ora è in onda con la quarta edizione dopo essere stato trasmesso nel 2006, nel 2010 e nel 2020. L’anno scorso è tornato con la formula del docu-reality.