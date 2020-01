Paolo Ruffini: età, moglie, fidanzata, altezza

Di Sebastiano Cascone martedì 14 gennaio 2020

Curiosità, gossip, vita privata di Paolo Ruffini

Paolo Ruffini è nato a Livorno il 26 novembre 1978 sotto il segno del Sagittario. Ha 41 anni. E' alto 181 cm e pesa 76 kg. Attualmente è in onda, ogni martedì, su Italia 1, con 'La Pupa e Il Secchione e viceversa'.

L'attore toscano è stato sposato, dal 2007 al 2013, con Claudia Campolongo. La coppia è ufficialmente separata ma i due ex coniugi, negli anni, hanno mantenuto un buon rapporto.

Dal 2015 fino a pochi giorni fa, tra alti e bassi, è stato legato all'attrice Diana Del Bufalo. La relazione è finita per un presunto tradimento con la papabile Pupa, Vanya Stone.

"Qualsiasi cosa che finisce in maniera dolorosa mi fa star male e mi dispiace. L’amore per me è come la vita, si commettono degli errori. Diana è un essere umano stupendo e vederla soffrire mi fa male" (intervista Verissimo 21 dicembre 2019).

E' un fan sfegatato di Fiorello.

E' molto legato ai suoi genitori, protagonisti di diversi scatti su Instagram.

E' favorevole al poliamore.

E' un appassionato di tatuaggi, soprattutto ispirati al mondo dei fumetti. Sulla schiena ha i personaggi della Looney Toones: Gatto Silvestro e Willy Il Coyote.

Ha paura dei ladri.

Ama i vecchi film di Bud Spencer e Terence Hill.

Dagli amici, fin da bambino, viene chiamato Paolino.

Ha conseguito il diploma al Liceo Classico.

Il profilo Instagram @paolinoruffini è seguito da oltre 603 mila followers.