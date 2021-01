Diego Verdegiglio: chi è il professore de La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021  

Diego Verdegiglio è un attore, doppiatore e saggista che interpreterà il ruolo di professore all’interno de La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021. Flavia Mistichelli dunque non sarà l’unica docente alle prese con i concorrenti.

Il nome al pubblico mainstream non dirà molto, eppure Diego Verdegiglio ha una carriera di tutto rispetto nel mondo del cinema. Ha preso parte per esempio al film Quo Vado? al fianco di Checco Zalone, pellicola campione di incassi nel 2016 del comico originario di Capurso.

Nato a Pesaro il 16 giugno 1952, si è diplomato presso l’Istituto Magistrale De Nobili di Catanzaro. Non è dato sapere come abbia proseguito gli studi, ma da subito ha intrapreso la carriera del cinema. Il suo esordio sul grande schermo è datato 1981, quando appare ne La festa perduta. Seguono lungometraggi del calibro di Vai avanti tu che a mi vien da ridere, Don Bosco Bagnomaria, Al momento giusto, L’amore è eterno finché dura. Verdegiglio dunque nel corso della sua carriera ha dimostrato una certa versatilità, alternando a ruoli drammatici ruoli comici.

Per la televisione Diego Verdegiglio ha recitato in fiction e miniserie come I Cesaroni, I liceali, Aldo Moro – Il presidente (ha interpretato Francesco Cossiga), Nero a metà, L’alligatore, solo per citarne alcuni.

I concorrenti di questa edizione 2021 sono le pupe Jessica Bucci, Laura Antonelli, Linda Taddei, Miryea Stabile, Stephanie Bellarte. I secchioni sono Alberto Bartozzi, Alessio Guidi, Andrea De Santis, Luca Marini, Matteo Pisano. Viceversa, i pupi sono Gianluca Tornese, Matteo Diamante, Mattia Garufi. Le secchione sono Sara Hafdaoui, Silvia Gandini, Giulia Orazi. Il programma va in onda alle 21.15 sulla rete giovane di Mediaset. Ora è in onda con la quarta edizione dopo essere stato trasmesso nel 2006, nel 2010 e nel 2020. L’anno scorso è tornato nuovamente con la formula del docu-reality.