Belen Rodriguez: "Secondo figlio? Santiago non rimarrà solo"

Di Sebastiano Cascone giovedì 26 marzo 2020

Belen Rodriguez non esclude la possibilità di diventare mamma per la seconda volta

Ospite della diretta Instagram di 'Chi', Belen Rodriguez ha risposto alle curiosità di Valerio Palmieri che riguardano la sua vita privata. La showgirl argentina e sua sorella Cecilia (fidanzata con Ignazio Moser) non escludono l'arrivo della cicogna:

"Cecilia ci sta pensando seriamente. Arriveranno, Santiago non rimarrà solo. Lo farà forse prima lei, non lo so".

La conduttrice di 'Tu si que vales' ha raccontato, anche, come è riuscita a recuperare il rapporto con il marito Stefano De Martino dopo mesi di separazione:

"Lui me lo diceva sempre… Soltanto che io ero arrabbiata. La verità è che molto spesso noi utilizzavamo il tempo dello scambio di Santiago per farci delle chiacchierate e alla faccia di tutti di farci un pranzo insieme. Quando stavo con lui stavo benissimo, poi me ne andavo e le paure mi mangiavano il cervello. Pensavo magari se mollo l’indipendenza che ho acquisito e ritorno dipendente da lui che guaio se poi non va bene. Lui è uno tosto, mi sa tenere testa e non è facile per niente".

Dopo anni di inquietudine sentimentale, Belen ha trovato il proprio equilibrio affettivo accanto a quello all'uomo con cui spero di trascorrere tutto il resto della vita:

"Tutti i rapporti che ho avuto mi hanno fatto crescere tanto, ognuno in modo diverso. Che io ho cambiato i miei uomini è un falso mito. Quando mi fidanzai con Stefano, lui era con Emma, io con Fabrizio, cantavo a casa. Lui aveva a fianco una cantante bravissima, ed io volevo essere brava come lei in quel settore. La copiavo. Quando tu ti innamori di una persona provi ad emulare i suoi ex"