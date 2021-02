Andrea Zenga incontra Alessia Zelletta: “Ti aspetto fuori per un aperitivo” (video)  

Andrea Zenga, stasera, nel corso della trentottesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, in onda, stasera, lunedì 8 febbraio 2021, ha incontrato Alessia, la sorella di Andrea Zelletta. Nelle scorse settimane, la ragazza ha manifestato, sui social, un forte interesse nei confronti del figlio di Walter e Roberta Termali (Qui, il video).

Alessia: “Sei bellissimo. Complimenti. Dal vivo ancora di più. Partendo dal presupposto che non accetto rifiuti. Mi hai colpito subito. Molti mi chiedono quale potrebbe essere il mio prototipo di ragazzo. Io ho sempre risposto Andrea, mio fratello. Ha tanti valori che vorrei che il mio uomo avesse. Questi valori li ho rivisti in te, molto tranquillo, vero, pulito. Andrea ha detto che sono molto frizzante, un po’ pazza. E’ verissimo. Non mi conosci. Io ti aspetto fuori per un aperitivo, se tu vuoi. Fai un giretto… Dal vivo molto bello. Vedo che, con Rosalinda, occhiate… Ma lei è fidanzatissima. E’ tutto bello. Andrea, un nome, una garanzia non si sbaglia mai”.

Andrea Zenga: “E’ una bellissima ragazza”.

Alessia: “Rosalinda è bellissima ma io sono single”.

Rosalinda: “Te lo lascio. Fino ad oggi sono fidanzata”.

L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, piuttosto geloso della sorellina, sembra approvare la conoscenza tra la ragazza ed il suo compagno d’avventura, single dallo scorso marzo 2020:

Andrea Zelletta: “Mia sorella è un fiorellino. Lui è un bravo ragazzo. Lei è battagliera come carattere. Io approverei. Tu devi fare i complimenti a mia sorella”.