Dayane Mello, il messaggio di Juliano dopo la morte del fratello Lucas: “Mi manchi” (video)  

Dopo aver saltato il collegamento, ieri sera, il collegamento con ‘Live non è la d’Urso’, stasera, lunedì 8 febbraio 2021, Juliano Mello, fratello di Dayane, ha voluto far sentire la propria vicinanza alla finalista del ‘Grande Fratello Vip 5’ a pochi giorni dalla morte di Lucas a causa di un brutto incidente stradale:

Juliano: “Ho un sacco di nostalgia, mi manchi. Desidero tanta pace, buona energia. Spero tu stia bene”.

Il ragazzo si è rivolto, poi, a Rosalinda Cannavò, che, in questi momenti assai difficili, non ha fatto mancare il proprio affetto e vicinanza emotiva nei confronti dell’amica:

Juliano: “Sono emozionato, volevo ringraziarti per quello che stai facendo con mia sorella. La stai aiutando tantissimo nella casa. Le stai dando tantissimo amore. Sono più tranquillo, tu stai facendo tutto questo per me, stai facendo le mie veci. Grazie mille dal profondo del mio cuore”.

Juliano, infine, ha voluto rivolgere un pensiero speciale agli altri inquilini del loft di Cinecittà che hanno sostenuto la modella brasiliana in queste ore assai delicate:

Juliano: “Volevo ringraziare tutti quanti, Stefania e Tommaso, a tutti gli altri amici che hanno abbracciato Dayane forte per me. Sono loro adesso la sua famiglia. Non è qui con noi. Grazie all’Italia, agli italiani. Per mandare tanto affetto”.

Dayane Mello: “Ti amo tantissimo, stai vicino a papà. Meno male che ci sei. Ti amo tantissimo. Sei la mia vita”.