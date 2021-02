Francesco Baccini: “Maria Teresa Ruta? Non è successo praticamente nulla” (video)  

Francesco Baccini, ospite, stasera, lunedì 8 febbraio 2021, del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha raccontato, per la prima volta, la verità sul presunto flirt con Maria Teresa Ruta, avvenuto quasi 20 anni fa:

Baccini: “Sono uno che, della vita privata, ha avuto sempre molto riserbo. Ci siamo visti diverse volte in trasmissioni. Mi invita a vedere un musical al Ciak di Milano, dove c’era anche Guenda. Era una ragazzina all’epoca aveva 13 – 14 anni. Per me, lei era sposata con Amedeo Goria, con cui ho giocato diverse volte a calcio. Io non sapevo della sua situazione sentimentale. Mi presento a cena. Mangiamo, parliamo di musica, mi metto a suonare il pianoforte. Alle 23.30 sono tornato a casa. Ci siamo scambiati dei messaggi. Non c’era nulla di altro”.

Il cantautore ha spiegato, in maniera dettagliata, come sono andate le cose con la conduttrice:

Baccini: “Presento una canzone a Sanremo, rimango deluso perché non viene scelta. Un giorno, mi telefona per vedere il Festival. Mi distraggo un attimo. I figli, ad un certo punto, vanno a dormire. Io ero depresso. C’è stato un momento di coccole, di consolazione. Non è successo praticamente nulla”.

Sul più bello, nel dopo serata, è arrivato un uomo con cui la Ruta ha avuto un’affettuosa frequentazione durata cinque anni:

Ruta: “E’ tutto vero. Confermo quello che ha detto Francesco”.

Dopo quell’incontro, l’interprete genovese e la presentatrice non si sono più rivisti fino ad oggi.