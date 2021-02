Stefania Orlando abbraccia il papà Pietro Romano: “Ti voglio bene” (video)  

Stefania Orlando, nel corso della trentottesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, in onda, stasera, lunedì 8 febbraio 2021, ha incontrato l’amatissimo papà Pietro Romano. La conduttrice ha recuperato, negli ultimi anni, il rapporto con il severissimo padre. Tutte le domeniche, infatti, la presentatrice passa dai genitori per il tradizionale pranzo in famiglia:

Pietro Romano: “Bambina adorata, tu sei molto simile a me non ti rendi conto. Ti devo dire io sto benissimo. Ho fatto anche il tampone adesso. Anche mamma sta benissimo. Siamo molto soddisfatti di tutto l’iter che stai facendo nella casa. Dimostri una grande maturità che è frutto di tutta l’esperienza accumulata in tanti anni di carriera. Tu sei forte. La forza l’hai acquistata dalle lezioni che ti abbiamo impartito. Rigore, disciplina. Ho ritenuto che fosse qualcosa di esteriore dire ‘Ti voglio bene’. La colonna, però, c’è sempre stata. Ti abbraccerò, d’ora in avanti, con più convinzione. I valori sono quelli che contano, e noi ce li abbiamo”.

Prima dell’abbraccio con Pietro, la Orlando ha fatto un primo bilancio della sua esperienza all’interno della casa di Cinecittà ad un mese dalla finale prevista per il prossimo 1 marzo:

Stefania Orlando: “Unica, totalizzante, molto formativa, interessante anche a livello personale. Credo che fosse più facile a livello psicologico. Sono tutte persone molto stimolanti da cui ho carpito tante cose anche della mia vita”.

Il rapporto tra Stefania e suo padre… super presente e vicino… ma abbastanza severo. Forse "parlarsi" di più avrebbe potuto abbattere quel muro di orgoglio. #GFVIP pic.twitter.com/Q0jOCz9Xsh — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 8, 2021