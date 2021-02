Gossip: tutte le notizie del 20 febbraio 2021  

Tutte le principali notizie di gossip di sabato 20 febbraio 2021

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ci va giù pesante con Tommaso Zorzi, finalista del ‘Grande Fratello Vip 5’. Tra i due non scorre buon sangue per divergenze sulla visione sui diritti lgbt. L’ex Tigre Azzurra de ‘Il Cantante mascherato’, ospite di ‘Programma’ su FqMagazine, non ha risparmiato un nuovo attacco nei confronti dell’influencer:

“Ho preso l’abitudine di vedere il live del GF Vip per capire cosa fa Tommaso Zorzi perché ho l’impressione che sia il più perfido mai apparso in televisione. Un giorno l’ho beccato che mi definiva un omosessuale omofobo semplicemente perché ho fatto delle dichiarazioni relative alle unioni civili. Mi piace che ci sia la legge ma non ne approfitterò mai perché non mi riguarda. […] Se gli basta questo per dirmi che mi vuole darmi degli schiaffi… Ha detto proprio detto ‘quella quando la vedo le due sberle’: no due sberle tu a me non le devi dare perché sei un violento nei miei confronti e non hai nessuna voglia di mettere le nostre diverse opinioni a confronto su un tema così importante. Lui dà per scontato di avere ragione. Dialogare con lui diventa difficile”.

Lory Del Santo smentisce il gossip di un flirt con l’ex marito di Maria Teresa Ruta

Nelle scorse ore, Lory Del Santo, con un commento su Instagram, sotto al profilo di Maria Teresa Ruta, ha smentito categoricamente di aver avuto un flirt con il suo ex marito, Amedeo Goria:

“Ciao, volevo farti sapere che io non sono mai stata con Amedeo. Solo amici con grande rispetto. Lui mi ha corteggiato ma io ho elegantemente mantenuto la mia posizione”

Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria: pace vicina?

In una lunga lettera, sul settimanale ‘Di Più’, indirizzata alla figlia Guenda, Amedeo Goria dimostra la propria disponibilità a recuperare un rapporto speciale con l’ex moglie Maria Teresa Ruta:

“Maria Teresa corre in continuazione e mi pare che sia lei a volermi evitare… come se ormai non ci fosse più niente da dire”

Come la prenderà Roberto Zappulla?