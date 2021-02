Gossip: tutte le notizie del 21 febbraio 2021  

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 21 febbraio 2021

Dopo aver chiarito, qualche ora prima, con l’amica Rosalinda Cannavò, Dayane Mello, finalista del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha avuto un vero e proprio crollo emotivo di fronte ad un incredulo Pierpaolo Pretelli:

Dayane: “Non mi interessa di vincere. Io voglio uscire più felice di come sono entrata. Non riesco a vedere il bello di questi 5 mesi, ed è una cosa bruttissima”.

Pierpaolo: “Hai dato un esempio che neanche immagini. Noi tutti qui abbiamo preso esempio dalla tua forza. Anche il tuo passato ti ha aiutata ad avere questa forza. Ti sei dovuta creare da sola. Quello che hai è frutto del tuo lavoro e di quello che sei tu. Non pensare così, non farti idee strane e stupide. La gente ti adora, anche per la forza che hai avuto a rimanere qua”.

Giulia Salemi torna su Instagram dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 5

A poche ore dall’uscita dalla casa del GF Vip, Giulia Salemi è tornata sui social con un lungo messaggio di ringraziamento per il sostegno dimostratole in questi mesi di reclusione:

“Eccoci qua… avrei tantissime cose da dire ma i pensieri sono ancora confusi e non chiari. Inutile dirvi che non ho dormito ed Inutile dirvi che ho cominciato a leggere quello che il web racconta. Sapete che c’è? Voglio portare con me solo le cose belle e farmi scivolare addosso le cose che mi fanno star male. A che serve ora parlare delle cose dette o scritte da altri, a che serve parlare di televoto, a che serve sottolineare gli errori di lui o di lei, a che serve dire che gli autori potevano fare o dire?… a nulla. Forse a far pensare ancora a qualcuno che faccio la vittima… quindi anche no.

Il gioco è finito ed ora parlerà la vita. Recriminare sul passato è da perdenti. Io ho vinto con me stessa.

Ho vinto con le persone che mi volevano e mi vogliono ancora bene ed ho vinto con quelle nuove che non mi conoscevano.

Ho vinto il rispetto di un uomo, la sua complicità, le sue attenzioni, le sue carezze, la sua passione, il suo amore.

Grazie a tutti e a presto”.

Alta tensione tra Giacomo Urtis e Mario Ermito: il gossip

Gabriele Parpiglia, all’interno dello spazio gossip di ‘Casa Chi’, ha documentato i rapporti tesi tra Giacomo Urtis e Mario Ermito nel backstage del ‘Grande Fratello Vip’. L’attore, secondo i rumours, avrebbe messo in vendita l’orologio regalatogli dal chirurgo estetico (senza preavviso) scatenando la sua ira. Si legge:

“Dietro le quinte del programma, Mario si sarebbe presentato senza orologio e alla domanda di Giacomo ‘Dov’è il mio orologio?’, Mario non ha saputo rispondere. Allora Urtis si è tolto una scarpa e l’ha tirata a Ermito. Scarpa che è stata bloccata da Sonia Lorenzini per evitare dei caos. Dopodiché, finita la puntata, mentre andavano via, Ermito ha fatto lo sgambetto a Giacomo da dietro e Urtis è caduto a terra”.

Foto | Ufficio Stampa