Gossip: tutte le notizie del 22 febbraio 2021  

Tutte le principali notizie di gossip di lunedì 22 febbraio 2021 con le dichiarazioni dei protagonisti dell’ultima puntata di ‘Live non è la d’Urso’.

Filippo Nardi e Maria Teresa Ruta si sono incontrati, per la prima volta, fuori dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, per un confronto decisivo:

Ruta: “Io con lui non parlo”

Nardi: “Io non ho niente contro di te. Le mie osservazioni erano problemi che io ho avuto problemi a gestirti. Io ammiro il modo in cui hai gestito Penso che tu davvero meriti un Oscar. Per me questo atteggiamento è stato studiato a tavolino. Tu sei stato una causa, indirettamente della mia eliminazione. Dall’inizio, ho detto che non avevo nulla contro di te. Abbiamo parlato di più cose. Una mattina, sei venuta e mi hai detto: ‘Io so che non ti piaccio’. Ed io ti ho risposto: ‘Io non ce l’ho con te'”.

Rocco Casalino a ruota libera su Giuseppe Conte e Barbara d’Urso

L’ex portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte si è raccontato a lungo in una lunga intervista verità. Rocco Casalino ha parlato del proprio legame con l’ex primo ministro (Qui, il video): “Con Giuseppe Conte c’è un’amicizia e una stima reciproca. Io mi preparerei per la campagna elettorale per farlo tornare a Palazzo Chigi con il voto degli italiani”. E si è lasciato andare anche ad una confessione su Barbara d’Urso: “Quando facevi una puntata contro il Movimento 5 Stelle, il giorno dopo perdevamo 1 punto percentuale”.

Il "complotto" per la caduta del governo firmato da Matteo Renzi. Ne parliamo a Live #noneladurso con l'ex portavoce di Conte, Rocco Casalino pic.twitter.com/2C8PWrQRBO — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 21, 2021

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la verità sui gossip del passato

Ospite del salotto domenicale di Canale 5, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno chiarito, una volta per tutte, i punti oscuri sul gossip del presunto tradimento dell’influencer, con Riccardo Scamarcio, ai danni dell’ex marito Francesco Sarcina (Qui, il video):

Incorvaia: “Ho cercato di chiarire più volte che non l’ho tradito con Riccardo Scamarcio, perché io e Francesco c’eravamo già lasciati. Non ho mai avuto una storia con Scamarcio. Quando all’epoca parlai con Francesco ci eravamo lasciati, gli ho raccontato di questo famoso bacio con Riccardo. Ma io ho subito un vero e proprio processo mediatico per questo fatto, venivo additata per strada. Capisco perché le persone cadono in depressione dopo eventi simili. La gente mi insultava per strada e non potevo camminare”.

Ciavarro: “Non mi riguarda, riguarda il suo passato, il mio presente è lei, è questo quello che conta. Penso che sia un grandissimo artista Sarcina, e quando ho conosciuto Clizia sapevo del suo passato. Per la prima volta stasera ho sentito le dichiarazioni su di lei da parte dell’ex. Ma lei mi ha detto che non è stata una traditrice, e non ha mancato di rispetto, per me l’importante è questo”.