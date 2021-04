Gossip: tutte le notizie del 18 aprile 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 18 aprile 2021

Stefania Orlando ed il marito Simone Gianlorenzi non escludono nuove partecipazioni televisive dopo il successo ottenuto grazie al ‘Grande Fratello Vip 5’. La conduttrice, intervistata, dalla trasmissione radiofonica ‘Non succederà più’, in onda sulle frequenze di Radio Radio, ha risposto anche ad alcune domande che riguardano il futuro professionale:

In merito ai rumor su Temptation Island avevo letto e avevo anche risposto. Ci sono coppie che non sono sposate? Non lo sapevo. Però scusa a Tempation Island non ci vanno le coppie che credono di dover risolvere delle cose? Sennò che ci vanno a fare? Non lo so, a noi non ci ha chiamato nessuno. Se ci chiamano guarda, ogni cosa va pensata. Se mi dici L’Isola dei Famosi ti dico subito di no. Temptation Island non so. Mi hai un po’ spiazzata con questa domanda. Ma perché uno si deve anda’ a cerca’ i problemi quando non ce li ha?