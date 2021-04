Gossip: tutte le notizie del 19 aprile 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 19 aprile 2021

Brando Giorgi, ritiratosi dall’ultima edizione de ‘L’Isola dei Famosi 15’ per sottoporsi ad una delicata operazione agli occhi, nelle scorse ore, sui social, ha rotto il silenzio per rassicurare tutti i fan sulle sue condizioni di salute dopo l’intervento:

Mi sono collegato per tranquillizzare tutti voi. L’operazione è andata proprio bene. Devo stare steso per questi due giorni, poi ne avrò ancora per parecchi giorni. Mi sono arrivati tanti, tanti messaggi di solidarietà. Mi ha fatto tanto piacere […] Spero quanto prima di riuscire ad andare in trasmissione per provare a difendermi un po’.