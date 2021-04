Tra i numerosi ex corteggiatori di Gemma Galgani, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, ricordiamo Rocco Fredella, recentemente intervistato dal sito PiùDonna.

Oggi, Rocco ha una situazione sentimentale stabile, essendo fidanzato con Doriana da circa due anni.

L’esperienza nel programma di Maria De Filippi, però, si è rivelata particolarmente stressante per Rocco che, dopo essere uscito dal programma, ha addirittura pensato di chiudersi in un convento per rigenerarsi:

Uscito dal programma ho detto solo una cosa: se non trovo l’amore me ne vado in convento. Avevo preso accordo con un convento in Umbria. Se non trovavo Doriana, ci andavo. Volevo fare pulizia mentale perché non credevo più nell’amore vero. Volevo far parte di una vita misera ma di qualità e purificarmi da tutto quello che era successo in trasmissione. Volevo chiudere con quella vita e stare lì finché non fossi stato pronto a tornare alla realtà. Quando ho conosciuto Doriana, mi ha fatto capire che è l’amore vero, sincero, rispettoso.