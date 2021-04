L’Isola dei Famosi 15, Andrea Cerioli riceve una sorpresa dalla sorella Giada (video)

Andrea Cerioli, nel corso della decima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 15’, ha ripercorso lo splendido rapporto con la mamma, scomparsa sei anni fa. La sorella Giada, più grande di 10 anni, stasera, lunedì 19 aprile 2021, è accorsa in studio per sostenere il fratello in questa nuova avventura televisiva che lo sta mettendo a dura prova (Qui, il video):

Giada: “La mamma sarebbe orgogliosissima, io sono orgogliosissima di te. E’ vero io sono più grande di te di dieci anni… io sono la tua spalla. Tu sei altrettanto la mia. Senza un complice nella vita non si va da nessuna parte. Io ho il migliore. Sei il più bell’esempio che le mie figlie potessero avere come uomo. E per questo non ti ringrazierò mai abbastanza. Io ti guardo sempre, ti ascolto sempre. Immagino sia duro, lo vedi dai tuoi occhi. Siamo tutti orgogliosi di te. Divertiti, goditela, sei spettacolare per me. Non vedo l’ora di abbracciarti”.

Andrea: “Mi mancate tantissimo, vi amo tantissimo”.

Andrea Cerioli de L’Isola dei Famosi 15, chi è

Ha 31 anni. Testardo e caparbio, sempre pronto a mettersi in gioco. Andrea è conosciuto al grande pubblico grazie alle numerose partecipazioni a programmi televisivi come Grande Fratello e Uomini e Donne.

Nel corso degli anni il suo talento per la fotografia e la passione per la moda ed i viaggi, lo hanno fatto crescere e diventare uno degli influencer italiani più seguiti e apprezzati.

Oggi vanta più di 1 milione e mezzo di followers sul suo profilo Instagram, dove condivide quotidianamente foto di moda, progetti e vari momenti di vita quotidiana.

Andrea definito un’icona fashion e vero sex symbol, si definisce anche uno sportivo