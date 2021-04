Pierpaolo Pretelli, insieme al timidissimo figlio Leonardo, nato dalla precedente storia d’amore con Ariadna Romero, è stato intervistato da Barbara D’Urso durante la puntata di oggi di Domenica Live, in onda su Canale 5.

Nel corso dell’intervista, l’ex concorrente del GF Vip 5 ha ricevuto un videomessaggio dalla sua fidanzata Giulia Salemi, conosciuta all’interno della casa di Cinecittà.

Nel suo videomessaggio, abbiamo visto la Salemi fingere di dormire e svegliarsi all’improvviso dopo il suono di una sveglia:

Ciao Barbara! Che bello vederti qui, anche se ho interrotto un sogno bellissimo! Ho sognato che ero rimasta chiusa in una casa per quattro mesi. In questa casa, ho conosciuto il mio principe azzurro. Lui era bellissimo, un fisico pazzesco, un ragazzo dolcissimo con un sorriso meraviglioso… Lui mi faceva sentire speciale, mi capiva, mi ascoltava, sapeva leggere tutti i miei stati d’animo. Mi faceva sentire donna a tutti gli effetti. E poi mi sosteneva e lottava per me come se fossi la cosa più importante. Poi nel sogno, ho conosciuto suo figlio Leo, un bambino meraviglioso e anche con lui, è stato amore a prima vista! Vedi Barbara, un sogno, un sogno vero… Io non so mai se si realizzerà… Me lo merito, però… Barbara, dicono che tu fai miracoli, col cuore… E quindi tu adesso mi vuoi dire che adesso là, vicino a te, sulla tua poltrona, c’è un ragazzo così? Io torno a dormire e a sognare… Però nel caso lo trovassi, mi raccomando, mandamelo a casa!