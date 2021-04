Gossip: tutte le notizie del 17 aprile 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 17 aprile 2021

Enula, ultima eliminata dal serale di ‘Amici 20’, ospite, oggi di ‘Verissimo’ ha raccontato, per la prima volta, la propria passione, per l’arte:

I colori per me hanno sempre rappresentato una protezione. Fin da quando ero piccola mi dipingevo parti del corpo. All’inizio mi vergognavo, poi ho sentito che potevo farlo anche fuori casa, così sono riuscita ad essere me stessa.

Rosa Di Grazia innamorata di Deddy: la confessione a Verissimo

Rosa Di Grazia, ballerina dell’ultima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, ha aperto il proprio cuore, nel salotto di Silvia Toffanin. L’ex allieva di Lorella Cuccarini è innamorata di Deddy, conosciuto all’interno della scuola di Canale 5:

Con Deddy sto vivendo, per la prima volta, un amore forte. E’ speciale per me.

Giovanna Abate e Akash Kumar, frequentazione finita? Il gossip

Non è proseguita la frequentazione tra Giovanna Abate, ex tronista di ‘Uomini e Donne’, e Akash Kumar, rientrato, in Italia, dopo la breve avventura de ‘L’Isola dei Famosi 15‘. L’ex protagonista del programma di Maria De Filippi, intervistata dal magazine ufficiale della trasmissione di Canale 5, ha svelato, i motivi dell’allontanamento: