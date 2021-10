Gossip: le notizie del 12 ottobre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi martedì 12 ottobre 2021

Samy Youssef, ultimo eliminato dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘, è tornato sui social, per raccontare le emozioni a caldo come concorrente della casa più spiata d’Italia:

View this post on Instagram

Eccomi qui… Inizio col ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto in questa bellissima esperienza. Ho letto i vostri messaggi e vi sono grato perché siete riusciti a farmi uscire col sorriso: all’inizio ero molto spaventato perché non era una cosa semplice, non lavorando mai in televisione, ritrovarsi in mezzo a personaggi navigati. Avevo promesso a me stesso, però, che sarei rimasto quello che sono e posso dire di esserci riuscito. Questo ha fatto sì che tante persone mi apprezzassero regalandomi il loro sostegno.

Riguardo al gioco, non nego il mio dispiacere per un’eliminazione dal sapore beffardo ma il destino ha deciso così e a me va bene. Del resto, ho sempre pensato che la mia vittoria fosse varcare quella porta e niente può cancellare la mia contentezza per l’esperienza vissuta appieno.

Timidezza, pudore o semplicemente paura di mostrarmi vulnerabile… fino a un mese fa non avevo mai rivelato davvero ‘chi è Samy’, nascondevo il mio passato. Ma il #GFVIP mi ha permesso di lasciarmi andare e per questo non mancherà mai la gratitudine nei confronti del programma. Non chiamatemi sopravvissuto ma persona che ha vissuto 2 volte.

Spero vivamente di essere riuscito a mandare un messaggio a tutte le persone che partono da zero, anzi da sottozero, a chi viene qui senza nulla, senza conoscere niente (nemmeno una parola d’italiano) e nessuno, a chi non ha un soldo in tasca ma solo sogni nel bagaglio. Ce la potete fare, anche quando tutto sembra perduto, credeteci e non mollate.

Un abbraccio e grazie ancora di tutto,

Samy