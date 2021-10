Gossip: le notizie del 13 ottobre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 13 ottobre 2021

Guenda Goria critica la nuova fidanzata di papà Amedeo? Il gossip

Guenda Goria, ospite di ‘Casa Chi’, ha commentato il gossip sulla presunta gravidanza di Vera Miales, neo fidanzata del papà Amedeo:

Sapevo già che la gravidanza non era vera. Io soffro di una malattia per cui ho difficoltà ad avere figli, ma come me tante donne hanno problemi ad avere figli. Credo si possa parlare di tutto, ma non bisogna giocare e strumentalizzare le gravidanze, è stata una cosa molto grave. Soprattutto se ci sono persone che hanno figli a casa… a me in questi giorni hanno persino chiesto se arrivasse un fratellino o una sorella.

Il legame di Cecilia Rodriguez con gli ex fidanzati

Cecilia Rodriguez, intervistata da ‘Tv Sorrisi & Canzoni’ assieme al fidanzato Ignazio Moser per il lancio di ‘Mtv Ex On the Beach 3’, ha spiegato in che rapporti è rimasta con gli ex compagni:

Io, quando chiudo una storia non torno indietro. All’inizio ci ho pure provato. Ma è impossibile. Da una parte o dall’altra c’è qualcuno che non capisce i confini. Non sono una ragazza rancorosa. Ma non riesco a fare amicizia con gli ex

Ainett Stephens critica Dayane Mello?

Ainett Stephens, inquilina del ‘Grande Fratello Vip 6‘, ha mosso una piccola critica nei confronti di Dayane Mello che, lo scorso anno, ha movimentato le vicende nella casa di Cinecittà:

Però rompeva i cog***ni pure. Dire la verità è un conto, rompere i cog***ni è un’altra cosa.