Grande Fratello Vip 6, Manila Nazzaro riceve una sorpresa da Lorenzo Amoruso (video)

Durante la sua permanenza nella casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘, Manila Nazzaro ha raccontato, a più riprese, della sua storia d’amore con Lorenzo Amoruso che dura ormai da 4 anni. I due innamorati, per nove mesi, si sono temporaneamente lasciati ma, poi, sono tornati assieme più uniti che mai:

Ho capito che a volte bisogna essere meno duri con se stessi e fidarsi più degli altri. Avevo paura di stare nuovamente male e di far stare male i miei figli, che sono sempre stata la mia priorità. Lui è sempre stato lì, attorno a me. L’amore torna se meriti amore. E credo di meritarmelo.

L’ex Miss Italia, durante la nona puntata del reality di Canale 5, ha ricevuto un lungo video messaggio d’amore da parte del fidanzato con cui, qualche tempo fa, ha intrapreso il viaggio nei sentimenti di ‘Temptation Island Vip’. L’ex calciatore, nel filmato, ha rassicurato la compagna sui propri sentimenti:

Amore mio, mi manchi tantissimo. Hai parlato tantissimo di questo bimbo che abbiamo perso. L’amore, per te, non cambierà mai. Ci siamo uniti più che mai. Siamo una famiglia. Abbiamo tutto per essere felici. Io ci sono sempre. Ti vedo sempre bella, forte. Continua così. Ti amo da morire.

Le ha fatto recapitare un kit per le pulizie in casa come regalo di compleanno.

Il grande amore di Manila: perdere un amore, ritrovarlo, tornare ad amarsi più di prima. #GFVIP pic.twitter.com/hz41KiybaB — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 11, 2021