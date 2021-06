Gossip: le notizie dell’11 giugno 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi venerdì 11 giugno 2021

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, intervistati da ‘Uomini e Donne Magazine’, hanno confessato di essere in procinto di intraprendere una convivenza:

Teresa: “Mi riempie di gioia poter finalmente dire che, dal primo luglio, avrà inizio la nostra tanto attesa convivenza. Saremo insieme a Roma e non sto nella pelle”

Andrea: “Ho deciso di fare questo grande passo e trasferirmi da lei. Non voglio più vivere una relazione a singhiozzi per via del lavoro. Milano era una piazza molto importante perla mia professione, ma il sentimento che provo per Teresa vale più di tutto questo. Per il momento vivremo da lei e poi cercheremo un’altra casa”.

Elisabetta Simone e Luca Cenerelli insieme dopo Uomini e Donne? Il gossip

Elisabetta Simone, protagonista di una lunga intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, ha rivelato che, in queste settimane, ha avuto modo di confrontarsi con Luca Cenerelli con cui aveva iniziato una frequentazione durante la loro permanenza ad ‘Uomini e Donne’:

In queste settimane ci stiamo sentendo per il puro piacere di farlo, ma al momento non stiamo ricostruendo il nostro rapporto. Personalmente sono ancora molto scossa da quello che è accaduto tra di noi. Non ho nessuna voglia di tornare nel baratro dei mesi scorsi. Luca stavolta dovrà rimboccarsi le maniche, se capirà di volere davvero qualcosa da me. Non posso negare che vederlo mi abbia fatto effetto, e credo sia stato reciproco. Stiamo discutendo molto di cosa fare del nostro rapporto, e per ora da parte mia c’è una chiusura. Ma non al cento per cento. I sentimenti non spariscono dall’oggi al domani. Luca sembra voglia oltrepassare questo muro, ma a me servono più certezze per immaginare qualcosa di diverso. Non abbiamo ancora preso

Guenda Goria ed il fidanzato Mirko Gancitano a Temptation Island 2021? La candidatura

Guenda Goria, ospite di Francesco Fredella a Radio RTL 102.5, ha confermato di voler partecipare a ‘Temptation Island‘ con il neo fidanzato Mirko Gancitano: