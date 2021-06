Elettra Lamborghini per un periodo ha avuto una cotta per Awed. La rivelazione a Il Punto Z, il programma di Tommaso Zorzi su Mediaset Play, giunto all’ultima puntata. Per l’occasione, l’influencer ha ospitato la cantante, il cromatologo Ubaldo Lanzo e in videochiamata il conduttore Paolo Bonolis.

L’interprete di Musica (e il resto scompare) ha detto di Simone Paciello, così come si chiama all’anagrafe il vincitore dell’Isola dei Famosi 2021:

“Si vorrei dire una cosa ad Awed. Ragazzi non ve l’ho mai detto. C’è stato un periodo in cui a me piaceva Awed. Giuro. Io lo guardavo sui social. Parliamo molto prima de L’Isola, di moltissimo tempo fa. Lui era fidanzato con una ragazza, se non erro stava insieme aLudovica (Bizzaglia n.d.r) in quel periodo”.

L’artista ha proseguito:

“Pensavo fosse un bel ragazzo, sono andata a vedere il suo anno di nascita, ero convinta fosse più grande di me. Invece ne ha 3 in meno. Allora ho dovuto metterci la croce. Ovviamente non ci siamo nemmeno mai scritti o altro. Una volta è venuto a vedere un mio concerto, ma io ero già fidanzatissima. C’è stato però un breve periodo sui social in cui ho pensato di farci un pensierino”.

Infine, Elettra ha detto la sua sul naufrago preferito:

“In realtà tutti quelli che piacevano a me erano già usciti. Dunque uno valeva l’altro. Non sapevo proprio chi avrebbe potuto vincere e quando Ilary me l’ha chiesto ho risposto Valentina. Questo perché secondo me quella sera Awed se l’è giocata in maniera un po’ strana. Ad esempio ha nominato Matteo. Ha detto delle cose che erano un po’ da para***o e magari lo spettatore notando queste cose non l’avrebbe votato. Però me l’aspettavo. E comunque è stato molto stratega“.

La Lamborghini ha poi precisato che anche se non dal primo giorno, parteggiava per Isolde Kostner.

Foto: account Instagram Elettra Lamborghini