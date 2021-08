Gossip: le notizie dell’11 agosto 2021

Le notizie di gossip più succose di oggi mercoledì 11 agosto 2021

Belen Rodriguez, protagonista dell’ultima cover di ‘Chi’, in edicola oggi, ha raccontato le proprie emozioni da neo mamma bis di Luna Marì, frutto dell’amore con Antonino Spinalbese:

Dopo essere usciti assieme, come coppia, dall’ultima edizione di ‘Temptation Island‘, Natascia Zagato ha raccontato, ai propri followers, su Instagram, di avere più di un dubbio sulla tenuta della relazione con Alessio Tanoni:

Attraverso un post su Instagram, Giovanni Ciacci ha confessato di star vincendo la lunga battaglia contro la bulimia:

Sono molto felice di annunciarvi che ho perso in tre mesi -20 kg . Ancora il percorso è lungo, faticoso e pieno di tentazioni, ma spero entro dicembre di comunicarvi un nuovo obbiettivo. La mia salute con i chili in più era diventata molto precaria, rischiosa e preoccupante ma con la perdita di peso mi sento bene e pronto ad affrontare nuove sfide. Grazie a me che forse questa volta ho capito come combattere una brutta malattia che si chiama bulimia.