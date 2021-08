Gossip: le notizie del 12 agosto 2021

Tutte le principali notizie di gossip che oggi giovedì 12 agosto 2021 hanno riempito le pagine dei settimanali rosa

Ivana Mrazova, sul proprio account Instagram, ha replicato alle parole dell’ex fidanzato Luca Onestini che, poche ore prima, ha ufficializzato la fine della loro storia d’amore all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’:

Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso però che non ci siamo “aspettati e supportati”. Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima, in più l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate. Mi dispiace perché erano quasi quattro anni bellissimi insieme, con tanto tanto amore e complicità.

I sacrifici di Belen Rodriguez per la nascita di Luna Marì

Belen Rodriguez, intervistata dal magazine ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha confessato di aver fatto delle rinunce per concentrarsi sulla seconda gravidanza:

Sapevo che sarei tornata come prima, non era quella la mia paura, ma forse ho commesso l’errore di fermarmi nel lavoro. Ho posticipato tutto e mi sono trovata con la testa ferma a pensare al parto, a contare il tempo che mancava. Il lavoro ti distrae, ti appaga, scarica energie positive. La donna in gravidanza cambia tanto, nel fisico e nella testa. Non è stata una passeggiata, a 36 anni. Quando aspettavo Santiago, nove anni fa, non mi accorgevo della fatica che il corpo fa, è una macchina spaziale che realizza una persona con il tuo Dna. Questa volta ho sentito tutta la fatica: ho avuto le nausee fino al quinto mese, ero senza forze, anemica. E Antonino ha ‘subìto’ tutto con grande rispetto.

Giulia De Lellis e l’incontro inaspettato con un ex fidanzato? Il gossip

Il settimanale, diretto da Alfonso Signorini, all’interno della rubrica, ‘Chicche di gossip’, ha riportato una bomba che riguarda Giulia De Lellis, felicemente fidanzata con Carlo Beretta: