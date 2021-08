Gossip: le notizie del 10 agosto 2021

Il gossip dell’estate entra nel vivo oggi martedì 10 agosto 2021

Manuela Carriero, rispondendo alle domande dei propri followers su Instagram, ha replicato a tutti gli haters che non crede nella storia d’amore con Luciano Punzo dopo ‘Temptation Island’:

In lui ho visto un ragazzo tanto buono e dolce con cui poter parlare. L’ho lasciato fare con il semplice scopo di far vedere a tutti come un vero uomo dovrebbe trattare una donna. Verso la fine del percorso qualcosa è cambiato da parte di entrambi, io ero stufa di sentirmi sempre disprezzata e lui era stufo di vedermi piangere. Quando mi ha detto che avrebbe lasciato il programma se mi avesse vista stare ancora male, ho capito quanto ci tenesse a me. Non avrei mai pensato che sarebbe finita così. All’inizio ero molto spaventata, invece una volta fuori mi ha dato solo conferma dell’uomo meraviglioso che è. Nella vita di tutti i giorni è ancora più dolce e coccoloso. Sono davvero felice.