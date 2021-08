Gossip: le notizie del 9 agosto 2021

Le notizie di gossip più bollenti di oggi lunedì 9 agosto 2021

Alessandro Autera e Jessica Mascheroni insieme dopo Temptation Island? Il gossip

Alessandro Autera, nelle scorse ore, con una serie di Instagram Stories, ha chiarito il rapporto con Jessica Mascheroni dopo il falò di confronto a ‘Temptation Island‘. Il ragazzo, in queste settimane, sta frequentando l’ex tentatrice Carlotta Adacher:

Mi state bombardando di domande perché Jessica ha messo una storia col Range Rover. Io e Jessica non stiamo insieme, siamo amici. Non c’è più nulla, non c’è più sentimento, non c’è più niente. Poi lei vede una persona, io vedo una persona, quindi non vedo il problema… Ci vogliamo bene e io non porto più rancore a nessuno.

Manuela Carriero rivede l’ex fidanzato Stefano Sirena: la reazione di Federica Cleo

Federica Cleo, neo fidanzata di Stefano Sirena di ‘Temptation Island’, rispondendo alle tante domande dei propri followers, ha confessato di non essere infastidita dall’incontro tra il cestista e l’ex fidanzata Manuela Carriero al matrimonio di Claudia e Ste:

Vedere il proprio o la propria ex aiuta a metabolizzare meglio e non mi infastidisce, parlo per esperienza personale.

Giorgio Mastrota concorrente di un reality? La smentita

Giorgio Mastrota, intervistato da ‘Vero Tv’, ha confessato che non parteciperà mai ad un reality in qualità di concorrente: