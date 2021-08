Divertente siparietto su Twitter tra Luca Argentero e Simona Ventura.

L’attore torinese, infatti, per festeggiare il bottino conquistato dagli atleti azzurri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, 40 medaglie, ha condiviso un semplice tweet, il numero 40 con un punto esclamativo.

40…🥲🇮🇹🙌🏻 — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) August 8, 2021

Simona Ventura, convinta che Luca Argentero festeggiasse oggi il suo quarantesimo compleanno, gli ha fatto gli auguri:

Auguri Luca!!!

Auguri Luca !!! — Simona Ventura (@Simo_Ventura) August 8, 2021

L’attore protagonista di Doc-Nelle tue mani, nonostante non fosse il suo compleanno, ha ringraziato ironicamente per gli auguri, mettendo in chiaro a cosa facesse riferimento il numero 40:

Grazie super Simo, sono le medaglie azzurre, ma ti voglio benissimo lo stesso…

Simona Ventura, resasi conto della gaffe, ha replicato con altrettanta ironia:

Ahahhaha ti ho tolto 3 anni, magari lo facessero a me!

Per la cronaca, Luca Argentero è nato il 12 aprile 1978, di conseguenza, quest’anno l’attore ha festeggiato 43 anni, splendidamente portati.

Luca Argentero e Can Yaman ai ferri corti?

In questo periodo, Luca Argentero, oltre ad essere impegnato sul set della seconda stagione di Doc-Nelle tue mani, dovrebbe essere in procinto di lavorare anche per il remake di Sandokan insieme a Can Yaman, l’attore turco diventato noto grazie ad una serie di soap-opera andate in onda su Canale 5.

Stando ad una serie di indiscrezioni pubblicate dal settimanale Nuovo, però, il progetto, in questo momento, sarebbe fermo.

Il primo problema riguarda la messa in onda e chi lo trasmetterà: inizialmente, infatti, si era parlato di Rai o Mediaset ma il remake di Sandokan potrebbe anche essere reso disponibile su una piattaforma come Netflix o Amazon Prime Video.

La seconda indiscrezione, invece, riguarda proprio i due attori protagonisti che, sempre secondo Nuovo, non avrebbero affatto legato.

A Gallipoli, una delle mete estive per eccellenza dove sia Argentero che Yaman hanno trascorso una breve vacanza, infatti, i due attori si sarebbero incontrati in un locale e non si sarebbero neppure salutati.