Gossip: le notizie dell’8 agosto 2021

Durante una diretta su Instagram, Valentina Nulli Augusti di ‘Temtpation Island‘, ha rivelato, per la prima volta, la reazione dei genitori di Tommaso Eletti alle immagini della fine della loro storia d’amore:

I suoi genitori? La mamma era nera, delusissima, ha pianto due giorni. Io e lei abbiamo un rapporto molto bello, siamo anche coetanee. Parliamo di una donna molto intelligente. Dopo il programma è rimasta delusissima e mi ha detto che suo figlio ha sbagliato al 100% dopo quello che io ho fatto per lui.

Sandra Milo al Grande Fratello Vip 6? Il gossip

Sandra Milo, intervistata da ‘Novella 2000’, in edicola questa settimana, non esclude la partecipazione alla prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, in qualità di concorrente:

Assolutamente sì. Non mi dispiacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip. Quelli sono momenti in cui ci si può raccontare senza filtri. Al pubblico questo interessa molto. Il pubblico potrebbe appassionarsi alla mia storia? Oggi l’età di un personaggio non conta più. Si pensi a Mara Maionchi o Orietta Berti, sono amatissime dai giovani perché oltre a trasmettere positività sono dei punti di riferimento per le nuove generazioni.

La verità di Matteo Cambi sulle storie con Stefania Orlando e Fernanda Lessa

Matteo Cambi, intervistato dal quotidiano ‘Libero’, ha svelato, i retroscena inediti sulle sue relazioni con Fernanda Lessa e Stefania Orlando prima dei guai giudiziari: