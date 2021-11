Gossip: le notizie del 10 novembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 10 novembre 2021

Manuela Arcuri al Grande Fratello Vip? Il gossip

Manuela Arcuri, intervistata dal settimanale ‘Chi’, ha svelato che, in un futuro non troppo lontano, potrebbe prendere parte ad un reality come il ‘Grande Fratello Vip‘ in qualità di concorrente:

Ho fatto Ballando con le stelle, ma è più un talent. Tra il GfVip e L’isola dei famosi sceglierei il primo. L’isola non ce la farei fisicamente: avrei grosse difficoltà a vivere per terra senza il mio cuscino, la mia coperta, massacrata dalle zanzare. La Casa ha i suoi pro e contro, ma è un programma che potrei affrontare. Me lo hanno chiesto tante volte, ma non è ancora il momento.

Tommaso Zorzi querelato da Lorella Cuccarini?

Tommaso Zorzi, in una lunga intervista a ‘Fanpage.it’ per il debutto su Discovery come giudice di ‘RuPaul’s Drag Race’, ha rivelato di essere stato querelato da Lorella Cuccarini per alcune affermazioni pronunciate al ‘Grande Fratello Vip 5’:

Al GFVip mi sono esposto, mi sono quasi beccato una querela dalla Cuccarini. Sono riuscito a portare il Tommaso dei social in tv e una volta terminata l’esperienza ho voluto continuare su quella falsa riga. Per questo ho scelto di passare a Discovery e di prendere parte ad un progetto come quello di Drag Race, in cui mostro una parte della comunità, finalmente senza caricature. Il fenomeno da baraccone non può essere l’unica cosa che ti viene in mente quando pensi ad una Drag. Rappresenta un fenomeno di cambiamento enorme, anche se il format usa toni leggeri, ma può essere tranquillamente un mezzo per fare politica. In America è stato così.

Il bacio tra Elodie e Davide Rossi: è amore?

Sull’ultimo numero di ‘Chi’, i primi appassionati baci fra Elodie e Davide Rossi, che confermano la notizia della storia lanciata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini un mese fa. È proprio chiusa, quindi, la relazione fra la cantante e il rapper Marracash.

Le foto sono state scattate all’aeroporto milanese di Linate, dove Davide, ex modello e marketing manager di Armani, con una mini incursione all’’Isola dei Famosi’ in curriculum, ha accompagnato Elodie, in partenza per Bari. I due si sono scambiati baci e carezza per salutarsi.

In questi giorni, mentre l’ultimo singolo, ‘Vertigine’, è il più trasmesso in radio, Elodie sta facendo il suo debutto come attrice ed è questo il motivo del viaggio in Puglia. Sarà protagonista del film ‘Ti mangio il cuore’, un gangster movie in bianco e nero ambientato sugli altopiani del Gargano che racconta la tragica passione d’amore tra la moglie di un boss (Marilena, ovvero Elodie) e l’erede della famiglia rivale (interpretato da Francesco Patanè). La cantante sarà impegnata sul set per otto settimane. E sicuramente Davide le farà visita.