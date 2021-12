Gossip: le notizie del 20 dicembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 20 dicembre 2021

Clarissa Selassié, nelle scorse ore, sul proprio account Instagram, ha rivelato di essere pronta a intraprendere azioni legali contro Maria Monsé se qualche dichiarazione dovesse ledere la dignità sua e delle sorelle Jessica e Lulù del ‘Grande Fratello Vip 6’:

Per quanto attiene alle dichiarazioni, riguardanti me e le mie sorelle, che la Signora Monsè continua a fare nelle varie trasmissioni televisive, non ho al momento nulla da dire. Ovviamente, qualora si dovessero oltrepassare certi limiti e si andasse a ledere oltremodo l’immagine mia e della mia famiglia, mi riservo di intraprendere le opportune vie legali.

Memo Remigi risentito per l’eliminazione da Ballando con le stelle?

Memo Remigi, non ripescato nella scorsa puntata di ‘Ballando con le stelle‘, ha raccontato al settimanale ‘Mio’, la propria delusione per un traguardo non raggiunto ad un passo dalla finale:

Sono rimasto stranito. Per la sfida con Valeria Fabrizi è stato scelto un Boogie-Woogie che è il mio pezzo forte. Lei recita molto nel ballo, ma siamo lì per ballare. Ho ballato meglio io, ma hanno dato i punti a Valeria perché aveva male al ginocchio: è stato un voto di pietismo, ma così non è una sfida reale.

Stefano De Martino stanco di essere definito il signor Belen? Il gossip

Stefano De Martino, che presto tornerà in tv con un nuovo programma su Rai 2 dal titolo ‘Bar Stella’, intervistato da ‘Repubblica’, ha confessato quanto l’etichetta di ‘marito di…’, abbia pesato nella sua professione: