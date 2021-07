Gossip: le notizie del 19 luglio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 19 luglio 2021

Massimo Colantoni, ospite della trasmissione radiofonica, ‘Non succederà più’, condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio, ha confessato di aver visto recentemente l’ex fidanzata Ilaria Teolis, con cui ha partecipato, anni fa, a ‘Temptation Island‘:

Ho cercato un confronto con Ilaria qualche mese fa. negato dalla famiglia soprattutto, mi hanno detto che non posso parlare con lei, non me l’hanno fatta scendere di casa. È stata una storia abbastanza tormentata da entrambe le parti, però non c’è mai stato il basta. […] Dopo 5 mesi che stavo con Sonia lei è tornata da me e io gli ho detto di no. […] Avevo mia nonna ricoverata in ospedale e lei si è presentata sotto e mi ha chiesto di riprovarci.